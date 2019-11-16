Общество

RT на русскомRT на русскомБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд. Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

Известия07:07

Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

РИА Новости01:19

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Lenta.ruвчера в 23:11

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъвчера в 21:21

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Политика

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Здоровье

Скоро откроют детскую поликлинику в микрорайоне «Южный» Твери

Tverlife 04:52
Гаджеты

Оценена ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro

Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
Ferra 04:06
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0.
Metaratings вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Спорт

Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии

RT на русском вчера в 09:15
Происшествия

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

ТАСС 07:08
Политика

В Киеве анонсировали визит Макрона на Украину

RT на русском 06:03
Происшествия

На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко

На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 06:24
Культура

Дмитрий Медведев едет в Петербург на культурный форум

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября.
Петербургский формат вчера в 01:52
Происшествия

Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Известия вчера в 23:02
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Космос

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 02:41
Политика

Зеленский подписал закон о выделении украинской ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит завершить процедуры, связанные с созданием независимого оператора газотранспортной системы, выделив ГТС из "Нафтогаза".
Народные новости вчера в 15:04
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Гаджеты

Huawei начала продажи смартфона с гибким экраном Mate X

REGNUM 06:54
Единоборства

Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
РИА Новости 03:05
Наука

Ученые объяснили нелюбовь людей к брокколи

Как стало известно 7-region.com, ученые выяснили, почему некоторые люди не переносят горечь продуктов.
7 регион вчера в 14:31
Происшествия

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Вести.Ru 02:25
Общество

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о депутате Госдумы

YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Алексея Навального о депутате Госдумы и бывшем вице-губернаторе Кубани Александре Ремезкове по жалобе о нарушении конфиденциальности.
Дождь 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное