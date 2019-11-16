Общество
RT на русскомБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд. Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.
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