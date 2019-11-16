Общество

ВедомостиВедомостиБилл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса. На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

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ТАССвчера в 21:10

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду

На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду.
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В Ставрополе убили водителя после ДТП

В Ставрополе после ДТП произошло убийство одного из участников аварии.
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В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре

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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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