Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса. На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше.

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира

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