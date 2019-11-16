Общество
ВедомостиБилл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса. На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше.
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Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
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В аэропорту «Шереметьево» у самолета отказала гидросистема
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Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Москве
Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стала первой на московском этапе коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
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Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Теннис
Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал Итогового турнира ATP, проходящего в Лондоне.
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Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
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На Украине похитили главу банка
В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
Энергетика
Подготовились к зиме: На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду
На Украине отменили верхний предел цен на тепло и горячую воду.
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«Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче
Московское «Динамо» упустило победу в товарищеской встрече с «Сочи».
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В Кисловодске в пятиэтажном доме произошел пожар
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Названы симптомы рака мозга, которые часто путают со старением
Медики считают, что проблема с памятью и речью может говорить о том, что в организме пускает корни опухоль.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Спорт
Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
Политика
Представитель Эрдогана: в Анкаре ожидают визит Путина в начале января
Турция ожидает визит президента России Владимира Путина в первых числах января 2020 года, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Происшествия
В Ставрополе убили водителя после ДТП
В Ставрополе после ДТП произошло убийство одного из участников аварии.
Происшествия
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
Авто
Новую Kia Optima засняли на дороге
Корейский седан KIA Optima (K5) нового поколения вышел на финальные дорожные испытания.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35 у России
Соединенные Штаты пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки у России истребителей Су-35.