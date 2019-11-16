Общество
Lenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко
В станице Старовеличковская завершилась церемония прощания с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета Олег Соколов.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Происшествия
СКР проверит факты применения насилия к студенту на лекции Соколова
Следователи проведут проверку, причастен ли доцент Соколов к инциденту с применением силы на лекции к студенту в прошлом году.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Происшествия
Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве
Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Футбол
Россия — Бельгия 0:3 (2-й тайм)
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Спорт
Объявлен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые будут представлять страну на первых этапах Кубка мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Транспорт
В России задумали поднять цены на шипованную резину
Авто
Новую Kia Optima засняли на дороге
Корейский седан KIA Optima (K5) нового поколения вышел на финальные дорожные испытания.
Фигурное катание
Медведева: не считаю выступление на Гран-при подарком на день рождения
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заявила, что не считает свое выступление на московском этапе Гран-при подарком на день рождения, который она будет праздновать 19 ноября.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Гаджеты
В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android
Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.
Шоу-бизнес
Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Шоу-бизнес
Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа
Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна.
Спорт
Непряева выиграла гонку на 5 км на турнире в Финляндии
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Происшествия
В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, в результате погиб ребенок.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.