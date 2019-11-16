Общество

Lenta.ruLenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

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Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

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Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

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Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

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Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые будут представлять страну на первых этапах Кубка мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).
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Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
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Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

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Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, в результате погиб ребенок.
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Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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