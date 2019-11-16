Общество
Lenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
Происшествия
Адвокат сообщил о нарушениях при задержании главы «Укрэксимбанка»
Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан с нарушением закона, считает его адвокат Денис Галанский.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Происшествия
LA Times: пять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Диего (штат Калифорния).
Политика
В МИД РФ оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД РФ сообщили, что передача Киеву задержанных в ноябре прошлого года кораблей не связана с саммитом в "нормандском формате".
Футбол
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
Фигурное катание
15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве
15-летняя спортсменка по итогам короткой программы уступала соотечественнице Евгении Медведевой, однако в произвольной, исполнив три четверных прыжка, набрала 160,26 балла и обошла соперницу.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии
Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
Футбол
Футболисты «Ман Сити» считают, что Сане перейдет в «Баварию»
Игроки "Манчестер Сити" убеждены, что полузащитник команды Лерой Сане перейдет в "Баварию" в следующем году, пишет Daily Telegraph.На данный момент футболист восстанавливается после травмы колена.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Кино
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Политика
Япония отказалась увеличить бюджет на содержание американских военных
Власти Японии отказались повысить американским военным выплаты на содержание контингента.
Политика
Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру
Армия и оружие
Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Наука
Палеонтологи нашли в янтаре из Мьянмы самого древнего жука-опылителя
По данным журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, найденный жук оказался самым древним насекомым-опылителем.
Армия и оружие
National Interest рассказал о «серьезном недостатке» Су-57
По мнению заокеанских журналистов, основной проблемой Су-57 является не какие-ли бы то ни было недостатки самого истребителя, а способность России к его массовому производству.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в киевском общежитии
Два человека погибли в результате взрыва в одном из киевских общежитий.
Экономика
В России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Индия провела пуск ракеты среднего радиуса действия «Агни-2», которая способна нести ядерный заряд, сообщили в стратегическом командовании страны.
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.