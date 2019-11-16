Общество

Lenta.ruLenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

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Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

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В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

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Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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