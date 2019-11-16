Общество
Lenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Футбол
Стал известен стартовый состав сборной России на матч против Бельгии
Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу – 2020 между командами России и Бельгии состоится 16 ноября в 20:00 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Экономика
Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики
Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
Происшествия
В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек
Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
Хоккей
«Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым
Эмиль Гарипов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Расторжение контракта позволит казанскому клубу сэкономить финансы (компенсация составит 50% от полагающейся суммы контракта), а вратарю получить игровую практику в другом клубе.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку
Автомобиль с мужчиной и с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге, погибших нет, сообщили в ГУМЧС по Петербургу.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Происшествия
СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым
Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по поручению главы СКР будет проведена проверка всех жалоб на Соколова за несколько лет.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Гаджеты
«Microsoft» закрывает Cortana для iOS и Android
«Microsoft» заявила, что приложение голосового помощника Cortana с 31 января 2020 года будет не доступно для устройств на базе iOS и Android.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Футбол
Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ
О Вилкове глава РФС вспомнил, как на матче 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА арбитр принял несколько спорных решений, которые раскритиковали болельщики и футбольные эксперты.
Происшествия
В ночном клубе в Якутии произошла перестрелка
Телеканал «Якутия 24» со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что перестрелка произошла рядом с одним из ночных клубов.
Футбол
Сорокин объяснил, почему именно Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал, почему именно Санкт-Петербург был выбран как место проведения четырех матчей чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Прогнозы, обещающие в Москве торнадо, которые появились в ряде мобильных приложений, не соответствует действительности.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».