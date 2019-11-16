Общество
Lenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Происшествия
В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП
По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.
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41-летний лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде
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Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Автоспорт
Формула-1. Ферстаппен принес команде Red Bull поул-позицию в Сан-Пауло
Лучшее время на автодроме в пригороде Сан-Пауло – у Ферстаппена – 1 мин. 7,508 сек.
Единоборства
Боец ММА из Бахрейна получил тяжелую травму в поединке с литовцем
Боец ММА из Бахрейна Хуссейн Аяд Абдулла сломал ногу во время боя против литовского спортсмена Маттиса Жаровса.
Футбол
Бельгия после победы над Россией обеспечила себе первое место в группе
Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.
Политика
Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру
Общество
Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки
Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Авто
Китайцы представили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда.
Футбол
Черчесов получил от РФС предложение о новом контракте
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что главному тренеру национальной команды страны предложили новый контракт, пишет «МК».
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода
По данным следствия, днем в субботу в Мытищах на проезжей части между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошёл конфликт.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Транспорт
Терминал С в аэропорту «Шереметьево» откроют в январе 2020 года
В столичном аэропорту "Шереметьево" в скором времени заработает терминал С. Открытие терминала запланировано в январе 2020 года.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Шоу-бизнес
Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице
Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передает РИА Новости.
Политика
Трамп потребовал от Японии и Южной Кореи увеличить расходы на военных
По истечении в 2018 году пятилетнего соглашения, Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить расходы на 50%.
Хоккей
Минское «Динамо» уступило «Авангарду» в серии буллитов
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Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
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