Общество

Lenta.ruLenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъвчера в 21:21

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Lenta.ruвчера в 23:11

Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Известиявчера в 21:55

Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

РИА Новости01:19

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Лефортовский суд Москвы в конце октября наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
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Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Политика

На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Lenta.ru вчера в 08:12
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
РИА Новости 02:22
Происшествия

Составлен портрет типичного российского преступника

Типичный преступник в России — безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления.
Lenta.ru 03:57
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Общество

Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»

Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
News.ru вчера в 04:15
Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В Краснодарском крае в станице Старовеличковской прошло прощание с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко.
RT на русском 04:17
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Футбол

Дзюба об игре с Бельгией: «Будем драться как львы. Обещаю»

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал о настрое команды на матч квалификации Евро-2020 с Бельгией.
Sports.ru 04:51
Футбол

«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru 14 ноября в 09:56
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика

Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич

Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.
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Происшествия

В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель

РИА Новости 03:20
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес

Директор Носика подтвердила обнаружение его матери

Сиделка Стерниковой тоже подтвердила её личность. Ранее News.ru писал о том, что в Москве пропала актриса театра и кино Мария Стерникова.
News.ru вчера в 12:52
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews вчера в 11:16
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Кино

Алексей Чадов полностью обнажился в новом фильме «Аванпост»

По сюжету, главные герои фильма, которых играют Алексей Чадов, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Петр Федоров, спасают людей от страшной угрозы.
Вечерний курьер 02:21
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов впервые стал дедом

Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
РЕН ТВ вчера в 14:36
Происшествия

Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 02:45
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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