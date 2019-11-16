Общество

Российская газетаРоссийская газетаБилл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg. А глава Amazon Джефф Безос опустился на второе место. Его состояние - 109 миллиардов долларов, а у Гейтса на миллиард больше, пишет ТАСС.
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Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

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Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров

Российская газетавчера в 21:50

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

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ТАССвчера в 21:10

Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Известиявчера в 21:55
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Регулярное пребывание в компании курильщиков грозит серьезными проблемами со здоровьем для некурящего человека, считает врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.
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В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
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В Австрии собаки загрызли военного кинолога

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Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
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Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

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Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен

В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
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Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
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Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

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Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
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Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
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Американский морпех вербовал российских силовиков с помощью книжки

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В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
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Билл Гейтс
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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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