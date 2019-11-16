Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg. А глава Amazon Джефф Безос опустился на второе место. Его состояние - 109 миллиардов долларов, а у Гейтса на миллиард больше, пишет ТАСС.

Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров

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