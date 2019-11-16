Общество

Lenta.ruLenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

Известия07:07

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Lenta.ruвчера в 23:11

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъвчера в 21:21

Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

РИА Новости01:19

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

РБК 05:50
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Известия вчера в 23:57
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Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
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Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Политика

МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов.
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Происшествия

Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее

Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
РИА Новости 06:04
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Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

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Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Происшествия

Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет.
Lenta.ru 07:39
Политика

Советница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
РИА Новости 05:42
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

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В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
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«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
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Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
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Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

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Lenta.ru вчера в 16:52
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone

Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
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«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

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Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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