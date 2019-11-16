Общество

RT на русскомRT на русскомБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд. Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.
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Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:03, Вашингтон
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