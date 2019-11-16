Общество
RT на русскомБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд. Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.
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Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
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Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
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В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
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Общество
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В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Армия и оружие
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Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Культура
Майк Шинода из Linkin Park записал саундтрек для фильма «Аванпост»
Музыкант и один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода стал автором саундтрека к российскому боевику "Аванпост" режиссера Егора Баранова, фильм выйдет в прокат с 21 ноября.
Транспорт
Бирюлевская линия метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного
Бирюлевская линия столичного метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного около проблемного ЖК "Царицыно", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Происшествия
Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей
Лефортовский суд Москвы в конце октября наложил обеспечительный арест на банковские счета и денежные средства бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
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Наука
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Космос
Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной
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