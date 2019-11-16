Общество
RT на русскомБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд. Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.
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Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Общество
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Происшествия
Погибшего при стрельбе в колледже студента похоронили в родном селе
В субботу в селе Среднебелая Амурской области похоронили Алексея Голубничего, убитого во время нападения на Амурский колледж строительства и ЖКХ.
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Культура
Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»
Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
Армия и оружие
Военнослужащие США испытали российский танк Т-80У
Военнослужащие бронетанковой бригады США - Greywolf испытали российский танк Т-80У. Об этом сообщается на странице подразделения в Twitter.
Армия и оружие
ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»
Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
Армия и оружие
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Происшествия
МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины
МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Общество
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Футбол
РФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России
Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине
Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.