Общество

RT на русскомRT на русскомБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд. Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.
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Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

РИА Новости01:19

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров

Известиявчера в 21:55

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъвчера в 21:21

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Lenta.ruвчера в 23:11

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости вчера в 08:32
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском вчера в 13:03
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Известия 02:51
Происшествия

Погибшего при стрельбе в колледже студента похоронили в родном селе

В субботу в селе Среднебелая Амурской области похоронили Алексея Голубничего, убитого во время нападения на Амурский колледж строительства и ЖКХ.
Вести.Ru 01:44
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру вчера в 07:16
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня вчера в 13:43
Культура

Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»

Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
RT на русском 01:43
Армия и оружие

Военнослужащие США испытали российский танк Т-80У

Военнослужащие бронетанковой бригады США - Greywolf испытали российский танк Т-80У. Об этом сообщается на странице подразделения в Twitter.
Газета.Ru 03:17
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера ответила на нападки СМИ

Car.ru 02:20
Армия и оружие

ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»

Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
Военное обозрение 03:21
Армия и оружие

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
RT на русском вчера в 22:44
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 10:32
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14 ноября в 14:12
Происшествия

МВД: большинство преступлений совершают безработные пьяные мужчины

МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 2019 года.
Вести.Ru 02:25
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Общество

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
Футбол

РФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России

Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Аргументы и Факты вчера в 08:59
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине

Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
Известия вчера в 23:52
Авто

Новую LADA Granta начали продавать в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Автоновости дня 13 ноября в 09:04
Политика

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
РИА Новости 03:03
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Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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