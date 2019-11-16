Общество
RT на русскомБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд. Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.
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Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве
В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.
Общество
Лидер «Новой России» Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва
Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года.
Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Армия и оружие
Военнослужащие США испытали российский танк Т-80У
Военнослужащие бронетанковой бригады США - Greywolf испытали российский танк Т-80У. Об этом сообщается на странице подразделения в Twitter.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Теннис
Даниил Медведев не справился с Александром Зверевым в Лондоне
Чтобы выйти в плей-офф, Медведеву нужно было надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Надалем и самому выигрывать у Зверева в двух сетах.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Баскетбол
Дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»
У "Лейкерс" лучшим на паркете был Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл (29 очков + 11 результативных передач).
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Культура
Дмитрий Медведев едет в Петербург на культурный форум
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября.
Общество
Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту
Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Политика
Группа американских конгрессменов почтила память Сергея Магнитского
По словам членов Хельсинкской комиссии США, Магнитский был человеком, который бесстрашно говорил правду и хотел сделать свою страну лучше.
Технологии
Корпорация Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация запустила собственные серверы, которые будут обрабатывать поток сообщений, обеспечивая поддержку сервиса RCS в ОС для смартфонов и планшетов.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Политика
Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозу американских санкций
Турция намерена использовать приобретенные у РФ системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, при этом их не будет обслуживать российский персонал, заявил глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.
Армия и оружие
Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске
Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
Футбол
Бразильский футболист Адриану женился на модели из России
Футболист бразильского клуба "Палмейрас" Луиз Адриану женился на российской модели Екатерины Дорожко.
Армия и оружие
Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства
Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Политика
Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Общество
В «Росбанке» сообщили о сбое с операциями по картам
В ночь на 16 ноября в работе сервисов «Росбанка» произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в колл-центре банка.
Армия и оружие
ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»
Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
Политика
ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.