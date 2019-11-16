Общество

Москва 24Москва 24Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса. На рост доходов основателя Microsoft повлиял контракт на десять миллиардов долларов на услуги в области удаленных вычислений.
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Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

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