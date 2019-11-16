Общество
Москва 24Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса. На рост доходов основателя Microsoft повлиял контракт на десять миллиардов долларов на услуги в области удаленных вычислений.
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Общество
Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева
О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
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В Рязанской области упал военный беспилотник
Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
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Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
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Криштиану Роналду жестко подшутил над фанатом
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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Политика
Минюст США: Конгресс посягает на конституционные полномочия президента
О посягательстве законодательной власти США на исполнительную и нарушении конституционных полномочий президента заявил глава Министерства юстиции и Генеральный прокурор США Уильям Барр 16 ноября на страницах издания Washington Examiner.
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Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Получив роль в самом ожидаемом фильме "Ангелы Чарли", Кристин Стюарт решила подкорректировать ее.
Происшествия
Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Футбол
Adidas прокомментировала проблему с новой формой сборной России
Компания Adidas, которая является изготовителем экипировки для российской команды по футболу, отметила, что займется решением проблемы с новой формой сборной.
Общество
Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года
Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос, Консервативной партии.
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Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Происшествия
В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии
Взрыв прогремел в общежитии Киева в субботу вечером, в результате два человека погибли, сообщает столичная полиция в Facebook.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Футбол
Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Об увольнении тренера не может быть и речи.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (до 21 года) молодежная сборная России одержала победу над сверстниками из Латвии – 2:0.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Политика