Общество

Lenta.ruLenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

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