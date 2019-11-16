Общество
Lenta.ruБилл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Он впервые за два года обогнал главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса — в 109 миллиардов.
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Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Происшествия
Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Общество
Информация о смерти экономиста Никиты Исаева подтвердилась
Карета скорой помощи была вызвана на ближайшую к поезду станцию «Узуново». Но медики лишь констатировали смерть Исаева.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Задолженность по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% погашений произошли с опережением графика по сравнению с 12,1% в прошлом году.
Происшествия
Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка при пожаре в Москве
Следователи организовали проверку после гибели ребенка при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Жена Шумахера прервала молчание признанием о желании супруга
Коринна, жена титулованного автогонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, впервые за долгое время прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует, передает издание The Sun.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Общество
В России снизился спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Армия и оружие
Omega: новый глава минобороны Молдавии восхищается мужеством ополченцев Донбасса
Молдавское министерство обороны возглавил чиновник, который восхищается духом и мужеством ополченцев Донбасса, воюющих с Украиной, сообщает молдавское издание Omega.
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Гаджеты
Блокировщики рекламы для Android сами оказались рекламными вирусами
Исследователи в области кибербезопасности обнаружили, что вредоносные программы для Android стали маскироваться под приложения-блокировщики рекламы.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Хоккей
Вадим Шипачев: Приятно, что мы выиграли мой сотый матч
В любой игре стремимся только к победе.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер опубликовала последнее видео мамы
В Instagram Аллы Вербер Екатерина выложила последнее видео матери. Алла Вербер беззаботно танцует на песчаном пляже в купальнике и накидке.
Политика
В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме
Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Футбол
Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу встретится с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.