Общество

Москва 24Москва 24Билл Гейтс возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Билл Гейтс впервые за более чем два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg. Он сместил с первого места главу Amazon Джеффа Безоса. На рост доходов основателя Microsoft повлиял контракт на десять миллиардов долларов на услуги в области удаленных вычислений.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Гейтс стал лидером рейтинга миллиардеров Bloomberg

Известия07:07

Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg

ТАССвчера в 21:10

Бил Гейтс, по версии Bloomberg, снова стал самым богатым человеком Земли

Комсомольская правда00:10

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Lenta.ruвчера в 23:11

Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Коммерсантъвчера в 21:21

Bloomberg: Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

РИА Новости01:19

В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

РБКвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
BFM.ru 06:44
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 05:41
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Газета.Ru 08:29
Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости 06:59
Общество

Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60

Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
RT на русском 09:44
Футбол

Сборная России перед матчем с Бельгией обратилась к болельщикам

Сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.
REGNUM 09:17
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Бурков вывел Омскую область в лидеры по развитию конкуренции

Лидером рейтинга Минэкономразвития РФ по уровню развития конкуренции в регионах стала Омская область.
РИА ОмскПресс 00:36
Политика

Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса

В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Происшествия

В Екатеринбурге жильцы дома взяли в заложники аварийную бригаду УК

Аварийную бригаду жильцы закрыли в подвале с требованием устранить прорыв, из-за которого подвал соседнего дома топит кипяток, сообщает E1.
ТагилСити.ру 08:30
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Вести.Ru 09:23
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру вчера в 14:00
Авто

Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда

В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
Top Gear Russia 13 ноября в 06:23
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».
Культуромания 00:41
Общество

В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа

Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
Взгляд.ру 09:56
Происшествия

Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее

В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
RT на русском 06:46
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов стали первыми на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на этапе Гран-при в Москве.
Нева Спорт 09:44
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Известия 07:22
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science вчера в 03:57
Происшествия

Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии

При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Известия 07:00
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное