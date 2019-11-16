Общество
ВедомостиБилл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса. На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше.
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Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Общество
Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова
Сильный прилив затопил итальянский город Кьоджа, расположенный в 25 километрах от Венеции. Под водой оказался исторический центр города.
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
Экономика
«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR
Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок.
Политика
Коломойский пригрозил США российскими танками у Кракова и Варшавы
Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью The New York Times заявил, что Киеву следует налаживать отношения с Москвой.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей
Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
В подмосковных Мытищах водитель автомобиля напал на пешехода с ножом и нанес ему смертельное ранение в шею.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Гаджеты
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android
Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Происшествия
Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.