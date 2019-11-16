Общество
ВедомостиБилл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса. На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше.
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Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Трамп и Эрдоган решают вопрос о поставке С-400 в Турцию
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
Общество
В Испании прекратили продажу книги историка-расчленителя Соколова
Испанское издательство Desperta Ferro удалило из своего каталога книгу доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Авто
Электрокроссовер Ford Mach-E в стиле Mustang рассекретили до премьеры
В движение Ford Mustang Mach E приводится электродвигателем, который также в зависимости от модификации будет отличаться мощностью от 255 до 282 л.с. При этом спецсерия The First Edition получит самый мощный вариант мотора – 333 л.с. и полный привод.
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Происшествия
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.
Автоспорт
Российский бизнесмен может приобрести команду Формулы-1 «Мерседес»
Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин и американский миллиардер Роджер Пенске являются кандидатами на покупку команды Формулы-1 «Мерседес», сообщает Auto Bild со ссылкой на свои источники.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд в субботу заключил под стражу на два месяца гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чья организация охраняла местный колледж, где студент устроил стрельбу.
Кино
Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов
Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму пятилетней девочки признался в убийстве
В Крыму обнаружено тело пятилетней девочки, о пропаже которой ранее сообщил её отчим.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Общество
Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов
Гаджеты
Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro
Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Армия и оружие
ВВС ВСУ получили очередной «модернизированный» истребитель МиГ-29
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Фигурное катание
В сети появилось видео падения Трусовой перед короткой программой
В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
Общество
В работе Росбанка по всей стране произошел сбой
«Вчера вечером наладили процесс, но сегодня ночью опять произошел сбой, и операции опять не проходят», — пояснил он, добавив, что сбой коснулся клиентов банка по всей стране.