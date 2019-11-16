Общество
ВедомостиБилл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса. На момент публикации состояние Гейтса оценивалось в $110 млрд, у Безоса было на $1 млрд меньше.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Наука
Исследование: Математические способности не зависят от пола
Новейшее исследование лишний раз подтвердило отсутствие гендерных различий в математических способностях.
Здоровье
Медики назвали очень полезные для суставов продукты
Футбол
Тренер сборной Бельгии по футболу позавидовал стадиону в Петербурге
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес отметил высокий уровень стадиона в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода
Полицейские задержали в Мытищах водителя автомобиля Volvo, который зарезал пешехода, переходившего переход на красный свет.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Здоровье
В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей
Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Футбол
Данило: Роналду шутит, что с ним у Бразилии было бы на 5 побед на ЧМ больше
Защитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Данило высказался о португальском одноклубнике Криштиану Роналду.
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» у самолета отказала гидросистема
Происшествия
В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Политика
Попавший в больницу Вучич назвал дату выхода на работу
Президент Сербии Александр Вучич, который в пятницу попал в больницу из-за проблем с сердцем, поблагодарил врачей и сообщил, что выйдет на работу в понедельник.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве
Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Футбол
Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Происшествия
На Украине похитили главу банка
В Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.
Футбол
Сборная России осталась на втором месте в группе после игры с Бельгией
Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ сообщил, что Сборная России остаётся на втором месте в группе I. Уступаем Бельгии со счётом 1:4.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Автоспорт
Хэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой нашли две опухоли
Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи нашли у нее две опухоли.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Энергетика
В России пообещали падение цен на бензин и дизель
По результатам анализа цен на топливо в 2019 году, эксперты зафиксировали рост потребительских цен на бензин на 1,9%, а на дизельное топливо - 0,9%. Последнее удорожание бензин в 0,1% отмечалось в конце июля.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Общество
Соавторы закона о бытовом насилии заявили об угрозах
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России получали угрозы.
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня назад видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.