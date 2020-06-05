Коронавирус
Газета.RuБилл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа. Свою позицию он высказал в интервью "Би-би-си".
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Билл Гейтс обеспокоился «сумасшедшими идеями» о чипизации людей вакциной от COVID-19
Экономика сегоднявчера в 19:01
Билл Гейтс прокомментировал теории заговора о вакцинировании от COVID-19
Российская газетавчера в 18:44
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Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Общество
Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой
В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
Политика
Фетисов поблагодарил бога за то, что его дочь учится в США
Metaratings вчера в 09:18
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами.
РБК 04:20
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Шоу-бизнес
Пелагея изменила имидж и помолодела
Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо 05:06
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Политика
В США разработают меры по защите инвесторов, работающих с Китаем
Вашингтон, 5 июня 2020, 10:10 — REGNUM Министерство финансов США за 60 дней выработает меры по защите американских инвесторов, работающих с Китаем.
REGNUM 03:10
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Общество
Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество
Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
Общество
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
Экономика
Прибыль «Татнефти» по МСФО упала в I квартале до 25,2 миллиарда рублей
Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО упала в I квартале до 25,2 миллиарда руб. Выручка снизилась до 198,3 миллиарда руб. против 227,3 миллиарда руб. в I квартале 2019 года.
Вести.Ru 03:25
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Происшествия
В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском
Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал.
REGNUM вчера в 11:23
Здоровье
За сутки 196 заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25