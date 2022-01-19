«Хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов... миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжёлых заболеваний», — цитирует Гейтса РИА Новости.
Депутат Госдумы, заслуженная артистка России Елена Драпеко считает, что российское кино находится в серьезном кризисе, а герои отечественных фильмов пока не могут занять в сознании подрастающего поколения место тех, кого навязывает всему миру Голливуд.
Суточный прирост новых случаев заболевания ковидом в России может достигнуть 100 тысяч в сутки, заявила 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.