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Билл Гейтс заявил, что мир может столкнуться с пандемией страшнее коронавируса

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Миллиардер Билл Гейтс обратился к правительствам мира с призывом заранее выделять огромные средства на борьбу со следующей пандемией, сообщает газета Financial Times
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Газета.Ru
«Хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов... миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжёлых заболеваний», — цитирует Гейтса РИА Новости.
RT на русском
Предприниматель заявил, что в настоящее время решение проблемы неравенства в области доступа к вакцинам целиком зависит от филантропов и правительств богатых стран.
Ридус
Также Гейтс указал на то, что большая часть инноваций, которые направлены на подготовку к грядущей пандемии, может быть полезна и для решения существующих глобальных проблем здравоохранения.
Московский Комсомолец

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