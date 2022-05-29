КоммерсантъБилл Гейтс заявил о возможности новой пандемии в ближайшие 20 летОснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в следующие 20 лет с вероятностью 50% человечество может столкнуться с новой пандемией.Коммерсантъ"Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях", - пояснил Гейтс.Российская газетаДля борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую сравнивает с пожарными.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентГейтс не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую крупную пандемию.ТАССЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейГазета.RuDixiNewsМИР 24Свойкировский.рфTopdaynews.ruКомсомольская правдаРосбалтКапитал страныReadovka NewsЯмал-МедиаЦарьградБлокнот.руPravda.RuМолваВечерняя МоскваRuposters.ruФАНТелеканал 360°Подробнее о событииБилл Гейтс не исключил новую пандемию в ближайшие 20 летРБК04:36Бил Гейтс: человечество ждет новая пандемия как следствие изменения климатаИзвестия03:24Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в следующие 20 лет с вероятностью 50%ТАСС02:04Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в ближайшие 20 летLenta.ru03:07Основатель Microsoft Гейтс предупредил человечество о новой пандемии в ближайшие 20 летФАН02:27Билл Гейтс не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую пандемиюГазета.Ru03:16Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в следующие 20 летРИА Новости03:15Показать ещёОценить1,9KПоделиться