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Билл Гейтс заявил о возможности новой пандемии в ближайшие 20 лет

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в следующие 20 лет с вероятностью 50% человечество может столкнуться с новой пандемией.
Коммерсантъ
"Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях", - пояснил Гейтс.
Российская газета
Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую сравнивает с пожарными.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Гейтс не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую крупную пандемию.
ТАСС

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