Общество
Lenta.ruБилла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов. На третью строчку опустился основатель Microsoft Билл Гейтс (106,9 миллиарда долларов).
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с чего всё началось
Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.Forbes14:19
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Наука
Модифицировано природой
Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
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Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Политика
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
Известия 14:37
Футбол
В Серии А могут увеличить количество замен до пяти за матч
По словам президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, в Международный совет футбольных ассоциаций была подана заявка с просьбой увеличить число возможных замен в матчах Серии А с трех до пяти.
Metaratings 13:36
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Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт 03 ноября в 17:45
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Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США
Piter.tv вчера в 03:27
Общество
СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений
Издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.
RT на русском вчера в 04:01
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru вчера в 05:29
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Армия и оружие
Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом
Опубликованы кадры, на которых разведчики одного из армейских подразделений Республик Донбасса наносят удар из ПТУР по позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 13:01
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые умные часы Mi Watch
Сегодня состоялось мероприятие Xiaomi, на котором представлен новый телевизор компании и флагманский Xiaomi Mi CC9 Pro.
The GEEK 03:38
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости вчера в 09:22
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Происшествия
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о давней вражде Порошенко и Богдана
По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».
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Гаджеты
Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры
Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
iXBT.com 15:45
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Технологии
В РФ разработали беспилотный «КамАЗ»
Ранее сообщалось, что компания «КамАЗ» представила на Международной выставке «Электро-2019» уникальный электробус с системой ультрабыстрой зарядки.
Политическая Экспертиза 19:32
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Политика
США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости 18:04