с чего всё началось

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов. На третью строчку опустился основатель Microsoft Билл Гейтс (106,9 миллиарда долларов).

Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Наука Модифицировано природой Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.

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