Общество

Lenta.ruLenta.ruБилла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов. На третью строчку опустился основатель Microsoft Билл Гейтс (106,9 миллиарда долларов).
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с чего всё началось
Председатель и генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира
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Forbes14:19

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Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира

Forbes14:19

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

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Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге Forbes миллиардеру из Франции

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Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

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Forbes назвал бизнесмена, обогнавшего Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира

ТАСС16:45

Forbes опубликовал обновлённый рейтинг богатейших людей современности

RT на русском16:15

Владелец Louis Vuitton обогнал Билла Гейтса в списке богатейших людей мира

Известия15:32
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Наука

Модифицировано природой

Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
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Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
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Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
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В Серии А могут увеличить количество замен до пяти за матч

По словам президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, в Международный совет футбольных ассоциаций была подана заявка с просьбой увеличить число возможных замен в матчах Серии А с трех до пяти.
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Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Piter.tv вчера в 03:27
Общество

СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений

Издание Food.News насчитало шесть способов похудения для тех, кто не имеет возможности заниматься спортом.
RT на русском вчера в 04:01
Космос

Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом

Inc-news.ru вчера в 05:29
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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру

Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
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Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
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Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

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Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

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NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
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По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».
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Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры

Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
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Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат

Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
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