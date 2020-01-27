Музыка

RT на русскомRT на русскомБилли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
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Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в категории «лучший альбом года»

РИА Новости00:21

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК00:04

Билли Айлиш удостоена Grammy в категориях «Песня года» и «Альбом года»

ТАССвчера в 23:52

Песня Билли Айлиш Bad Guy получила Grammy

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня года» завоевала композиция «Bad Guy» певицы Билли Айлиш

Эхо Москвывчера в 23:33

Букмекеры: дебютный альбом Билли Айлиш получит «Грэмми»

Bookmaker-ratings.ru24 января в 07:55

БК BingoBoom: «Дебютный альбом Билли Айлиш получит „Грэмми“»

BettingBusiness.ru24 января в 07:28
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Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости вчера в 17:02
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
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Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru вчера в 03:30
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости вчера в 05:44
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Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
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Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru вчера в 01:28
Политика

Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Газета.Ru 00:18
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Политика

Дипломаты РФ, объявленные персонами нон грата, покинули Болгарию

Российские дипломаты, которых 24 января объявили в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну.
РЕН ТВ вчера в 11:53
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Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
РБК 00:19
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Культура

Названы наставники седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

По информации Первого канала, приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших в ее адрес анкет, отобрала для кастинга около 800 претендентов, а к первому этапу конкурса - так называемым «слепым прослушиваниям» - допустила 110 вокалистов, в том числе тех, кто не успел выйти на сцену в прошлом году.
Ридус 25 января в 11:33
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В Dota 2 вышел патч 7.24: убрали святыни и добавили общий тайник

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Происшествия

«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Новая газета вчера в 23:04
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
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Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Парламентская газета вчера в 07:23
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Армия и оружие

Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии

Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Avia.pro вчера в 08:51
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Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 02:01
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В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
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Газета.Ru 25 января в 16:14
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Стали известны первые симптомы нового коронавируса

Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
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Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
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Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 25 января в 08:29
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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