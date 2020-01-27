с чего всё началось

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».

Общество Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина Объявлены предварительные результаты вскрытия скончавшегося 26 января протоиерея Всеволода Чаплина, позволяющие судить о причине смерти религиозного деятеля.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Здоровье На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Экономика ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".

Шоу-бизнес Иван Телегин передумал отдавать Пелагее и дочери загородный дом Подруга утверждает, что Пелагея вложила немало своих средств на ремонт, но даже при таком раскладе дом, как был, так и останется в собственности Телегина.

Теннис Россиянка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в женском одиночном разряде успешно выступает россиянка Анастасия Павлюченкова.

Экономика Йод в России за год подорожал более чем на четверть В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.

Здоровье Все школы Саратова закрываются на карантин С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.

Технологии Создан сервис слежения за распространением китайского коронавируса Исследовательский центр системных наук и инженерии американского университета Джонса Хопкинса запустил сервис онлайн-мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV.

Происшествия В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Общество В Германии оценили потенциал сельского хозяйства РФ Автор материала отмечает, что по итогам выставки сельского хозяйства «Зеленая неделя», прошедшая в Берлине, можно констатировать факт, что РФ обладает колоссальным потенциалом в сельском хозяйстве.

Политика В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Происшествия Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.