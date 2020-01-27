Музыка

RT на русскомRT на русскомБилли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
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Американская певица Билли Айлиш получила
 премию «Грэмми» во всех четырех основных номинациях: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист».
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