Культура
Народные новостиБилли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»
Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз. Церемония традиционно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Гаджеты
Эксперты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10
Эксперты сравнили характеристики и функционал Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10. Презентация нового смартфона состоится 11 февраля.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Экономика
Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России
В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
Политика
Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной
Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Политика
Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Кино
Netflix опубликовал список запрещённых к показу фильмов
Происшествия
В Подмосковье произошла массовая драка около кафе
Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Экономика
Белоруссия попросила Россию смягчить условия по кредиту на БелАЭС
Минск попросил Москву отложить старт выплат по кредиту на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Гаджеты
На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip
В сети на фото показали Samsung Galaxy Z Flip, и это уже не первые фотографии аппарата, но теперь на снимке отчетливо видна складка посередине экрана.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Армия и оружие
В Донбассе затишья не получается
В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Армия и оружие
В Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники
Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб.
Финансы
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт
Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Политика
Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы
Украинская сторона выразила недовольство принятием Советом Европы (СЕ) так называемой комплементарной процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Политика
Соловьев назвал мэра Львова сволочью
Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Авто
Губернатор Самарской области обсудил с президентом АвтоВАЗа будущее Тольятти
Гаджеты
Компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10
Китайская компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10.