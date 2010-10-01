Культура

Народные новостиНародные новостиБилли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»

Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз. Церемония традиционно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»

Народные новостивчера в 18:33

Билли Айлиш прибыла на церемонию вручения «Оскара»

iReactorвчера в 19:38

Билли Айлиш пришла на «Оскар» в брендовом костюме-пижаме

Телепрограммавчера в 19:42

Брат Билли Айлиш появился на «Оскаре» под руку с копией сестры

Woman.ruвчера в 19:05

Билли Айлиш исполнила песню The Beatles Yesterday в память об ушедших деятелях кинематографа

Собака.ruвчера в 23:19

Билли Айлиш в Chanel на красной дорожке «Оскара»

Peopletalkвчера в 21:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

РИА Новости вчера в 23:28
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Эксперты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10

Эксперты сравнили характеристики и функционал Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10. Презентация нового смартфона состоится 11 февраля.
Актуальные Новости 08 февраля в 05:19
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Экономика

Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
РБК вчера в 23:30
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета вчера в 02:01
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия вчера в 01:47
Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru вчера в 13:29
Политика

Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости диалога Москвы и Варшавы, а также раскритиковал требование замглавы МИДа страны Павла Яблонского о репарациях от России.
Известия 08 февраля в 22:44
Кино

Netflix опубликовал список запрещённых к показу фильмов

ToDay News Ufa 08 февраля в 01:58
Происшествия

В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС вчера в 13:01
Экономика

Белоруссия попросила Россию смягчить условия по кредиту на БелАЭС

Минск попросил Москву отложить старт выплат по кредиту на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку.
Политика Сегодня вчера в 08:55
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
RT на русском вчера в 13:59
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Гаджеты

На фото показали главный недостаток раскладного Samsung Galaxy Z Flip

В сети на фото показали Samsung Galaxy Z Flip, и это уже не первые фотографии аппарата, но теперь на снимке отчетливо видна складка посередине экрана.
Astera вчера в 14:44
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Российская газета вчера в 07:29
Армия и оружие

В Донбассе затишья не получается

В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Независимая газета вчера в 11:56
Армия и оружие

В Идлиб вошла турецкая колонна бронетехники

Колонна турецкой военной техники пересекла 9 февраля сирийскую границу и вошла на территорию провинции Идлиб.
Инфорос вчера в 06:51
Финансы

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
VSE42.RU вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 вчера в 02:24
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
РИА Новости вчера в 20:22
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM вчера в 13:40
Политика

Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы

Украинская сторона выразила недовольство принятием Советом Европы (СЕ) так называемой комплементарной процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
RuNews24.ru 08 февраля в 21:02
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Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Lenta.ru вчера в 21:37
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Авто

Губернатор Самарской области обсудил с президентом АвтоВАЗа будущее Тольятти

Car.ru 07 февраля в 05:34
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Компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10

Китайская компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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