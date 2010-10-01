Культура

Народные новостиНародные новостиБилли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»

Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз. Церемония традиционно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»

Народные новости18:33

Оскар-2020: первые фото звезд красной дорожки

Собака.ru19:06

Билли Айлиш прибыла на церемонию вручения «Оскара»

iReactor19:38

Билли Айлиш пришла на «Оскар» в брендовом костюме-пижаме

Телепрограмма19:42

Брат Билли Айлиш появился на «Оскаре» под руку с копией сестры

Woman.ru19:05
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Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время

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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
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RT на русском 20:26
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Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

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Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов

Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний.
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В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

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Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
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Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
РБК 18:58
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
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Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей

Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Коммерсантъ 07 февраля в 14:51
Технологии

Компания Ericsson пропустит MWC 2020 из-за коронавируса

Шведская компания Ericsson объявила, что пропустит мероприятие MWC 2020 из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
ITZine.ru 07 февраля в 13:10
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:10
Армия и оружие

Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»

Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Lenta.ru 19:56
Общество

Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
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Профилактический рейд ГИБДД напугал улан-удэнцев

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Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией

В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
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Футбол

Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
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Происшествия

В Нижегородской области школьник погиб при катании на ватрушке

Открытый Нижний 11:08
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Армия и оружие

Донбасс сегодня: патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ, «защитники» Украины распродают армию

ФАН 13:24
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

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Передовая группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем микроблоге в Твиттере об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.
Московский Комсомолец 16:26
Авто

Новый двигатель Nissan дебютировал на старом пикапе начала 2000-х

«Шестёрка» дебютирует на рамном грузовичке Nissan Frontier (известен россиянам под именем Navara), который продаётся в США с 2004 года.
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Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Телеканал 360° 20:45
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Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Lenta.ru 13:23
Политика

В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске

Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
РБК 20:24
Общество

Китайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России

Китайские авиакомпании начали сокращать российских пилотов. Об этом сообщают китайские СМИ.
REGNUM вчера в 07:23
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком, рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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