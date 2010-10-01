Культура
Народные новостиБилли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»
Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз. Церемония традиционно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Кино
«Оскар» за «Лучший анимационный фильм» получила «История игрушек 4»
Экономика
Упадок строения: в России удвоилось количество девелоперов-банкротов
Количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое — до 508 компаний.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей
Замначальника Генштаба арестован за давление на свидетелей В пятницу был арестован заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халил Арсланов, главный фигурант громкого уголовного дела о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.
Технологии
Компания Ericsson пропустит MWC 2020 из-за коронавируса
Шведская компания Ericsson объявила, что пропустит мероприятие MWC 2020 из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
Происшествия
Профилактический рейд ГИБДД напугал улан-удэнцев
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Футбол
Тренер «Сельты» уверен, что Смолов принесет пользу его команде
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия высказался об игре российского нападающего Федора Смолова, который перебрался в его команду из московского «Локомотива».
Происшествия
В Нижегородской области школьник погиб при катании на ватрушке
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Единоборства
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ, «защитники» Украины распродают армию
Общество
Передовая группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем микроблоге в Твиттере об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.
Авто
Новый двигатель Nissan дебютировал на старом пикапе начала 2000-х
«Шестёрка» дебютирует на рамном грузовичке Nissan Frontier (известен россиянам под именем Navara), который продаётся в США с 2004 года.
Гаджеты
Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России
В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Политика
В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске
Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
Общество
Китайские авиакомпании начали увольнять пилотов из России
Китайские авиакомпании начали сокращать российских пилотов. Об этом сообщают китайские СМИ.