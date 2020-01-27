Музыка
РБКБилли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». 62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.
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с чего всё началось
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» во всех четырех основных номинациях: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист».Ведомости00:42
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