с чего всё началось

Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». 62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.

Политика Путин назначил первого замглавы Росгвардии Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.

Здоровье Глава РАН допустил глобальную эпидемию коронавируса С учетом сегодняшних темпов распространения нового коронавируса, заболевание может получить глобальный масштаб уже к марту, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

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Общество В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.

Шоу-бизнес Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.