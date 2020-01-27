Музыка

РБКРБКБилли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». 62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.
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