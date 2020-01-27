Музыка
РБКБилли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила «Грэмми» в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». 62-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» проходила в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.
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Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Футбол
«Ливерпуль» сыграет молодежным составом в переигровке со «Шрусбери»
Ливерпуль выставит молодежный состав в переигровке четвертого раунда Кубка Англии со Шрусбери, сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Шоу-бизнес
Меган Маркл устала от имени своего супруга
Супруга принца Гарри решила "подсократить" имя своего мужа до первой буквы – H (Эйч).
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.
Финансы
Ситуация на мировых рынках в начале недели будет сложной
В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке
Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Происшествия
В Люблине водитель «Лады» без номеров устроил стрельбу
В Москве полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в Люблине, сообщили в столичном главке МВД.
Экономика
Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стал единоличным собственником бизнес-центра в Кремля — «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Политика
Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Армия и оружие
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Общество
В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
Гаджеты
Motorola выпустит 5G-версию своей «раскладушки» Razr
Пользователи пока еще не получили ни одного «живого» смартфона Razr от Motorola, а компания уже работает над его преемником, который будет поддерживать сети нового стандарта – 5G.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Культура
Авторы «Дома-2» оживят Гурченко в новом шоу
Валерий Комиссаров, автор телепроекта «Дом-2», собирается создать уникальное шоу, получившее наименование «Битва престолов».
Авто
Названы самые непопулярные в России японские автомобили
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ).
Здоровье
В Иркутске госпитализированы студенты с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализированы пятеро студентов-китайцев с подозрением на коронавирус.