Политика

Газета.RuГазета.RuВ США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Читать в источнике
Комментировать221

Подробнее о событии

США призвали закрыть российские проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Коммерсантъ01:34

В Госдепе назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

РБК02:59

В США назвали «ужасными системами» российские «Буревестник» и «Посейдон»

ТАСС02:29

Штаты призвали закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

Вести.Ru03:04

Биллингсли счел «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

РИА Новости00:09

Российские «Посейдон» и «Буревестник» в США назвали «ужасными» проектами

News.ruвчера в 23:52

В США захотели распространить СНВ на «Посейдон» и «Буревестник»

РЕН ТВвчера в 23:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
2,7K
Общество

В США ликвидировали автономную зону Сиэтла

Власти Соединенных Штатов заявили о ликвидации так называемой автономной зоны Капитолийского холма в Сиэтле.
Свободная Пресса 01 июля в 23:23
209
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета вчера в 09:11
836
Происшествия

Lamborghini известного блогера попала в аварию в Санкт-Петербурге

Lenta.ru 03:09
1
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
23
Транспорт

РЖД ввели новые билеты

Железные Дороги разработали и ввели новый дизайн бланка электронного билета.
Московский Комсомолец 03:12
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
43
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
446
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
316
Кино

Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

Британский актер Генри Кавилл прокомментировал слухи о возвращении к роли Супермена.
Piter.tv 03:00
Политика

МИД РФ ответил на реакцию США по поводу голосования

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что США не стоит вмешиваться в процессы, происходящие в других странах.
Общественная служба новостей вчера в 17:24
357
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
97
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00
35
Гаджеты

В сети появилось фото якобы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

Игромания.ру вчера в 15:09
1
Происшествия

В Самаре уволили двух воспитателей за жестокое обращение с ребенком

Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин.
ТАСС 03:02
128
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
2,3K
Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
478
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
57
Гаджеты

OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G

Стало известно, что новый OnePlus Nord будет оснащаться не самым производительным процессором Snapdragon 765G.
Evo-rus.com 02:48
1
Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
491
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,5K
Здоровье

Пособие до 60 000 рублей получит часть россиян в ближайшие два месяца

Многие россияне в ближайшие два месяца смогут получить дополнительные денежные пособия, средства на выплату которых выделят из федеральной казны по поручению главы государства Владимира Путина.
Live24 02:18
30
Политика

В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
52
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой.
RT на русском 02:53
3
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
3
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
85
Армия и оружие

Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
17
Политика

В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина

Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное