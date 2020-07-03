Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

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