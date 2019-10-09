Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что московская команда способна отобрать очки у «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Билялетдинов: «Локомотив» может набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»

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