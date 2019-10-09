Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что московская команда способна отобрать очки у «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Билялетдинов: «Локомотив» может набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".

Футбол Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Экономика Получить кредит в России стало сложнее РИАМО – 1 окт. Со вторника при выдаче кредитов в российских банках начинают оценивать степень закредитованности потенциальных клиентов, для этого будет использоваться показатель долговой нагрузки (ПДН), сообщает "Российская газета".

Политика Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным Режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма о главе российского государства.

Гаджеты Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов жителей России В интервью на телеканале «Россия 1», Максим Орешкин отметил, что реальные располагаемые доходы жителей должны показать цифры больше 1%. Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении министра.

Политика Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.

Энергетика Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.

Наука Опровергнута связь рака с мясом Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.

Театры В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Происшествия Обрушение моста в Тайване попало на видео Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.

Экономика Украина откажется от использования мелких монет С сегодняшнего дня на Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек: Нацбанк (НБУ) изымает их из обращения, оставляя в обороте монеты крупного номинала - 10, 25, 50 копеек и 1 гривна.

Наука Ученые-психологи: любовь к «тяжелой» музыке не связана с агрессией Любовь и тяга к «тяжелой» музыке не связана с агрессией человека в целом, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму Редактор РИА Новости Святослав Павлов подал заявление в Главное военное следственное управление Следственного комитета России о превышении должностных полномочий организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Наука Ученые: Старение препятствует развитию рака Эксперты пришли к выводу, что процесс старения нейтрализует мутированные клетки, замедляет развитие уже имеющихся раковых клеток и тем самым затрудняет развитие онкологии.

Наука Созданы алюминиевые батареи с удвоенной емкостью Нынешние алюминиевые аккумуляторы вдвое уступают по емкости литий-ионным.

Происшествия Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.

Технологии В США разработали систему GPS нового поколения В США завершили разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения под названием OCX, которой занималась компания Raytheon.

Кино Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Юлии Началовой Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.