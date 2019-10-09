Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что московская команда способна отобрать очки у «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Билялетдинов: «Локомотив» может набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Политика В России оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Российские политики сочли подписание Киевом "формулы Штайнмайера" сдвигом в решении конфликта на юго-востоке Украины.

Технологии Срок действия антипиратского меморандума истек Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Происшествия Приятелю Кокорина и Мамаева отказали в УДО Суд отказал другу футболистов Мамаева и Кокорина Александру Протасовицкому, осужденному по делу о драках в Москве, в освобождении из колонии по УДО.

Футбол «Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

Происшествия В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей Советский районный суд Астрахани приговорил к четырем годам колонии общего режима семейную пару - владельцев частного детского сада "Полина", в котором во время тихого часа малышей туго связывали пеленками и простынями.

Культура Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы Легендарного советского режиссера и художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Авто Новый Mercedes-Benz C-Class получит автопилот от S-Class Новое поколение седана Mercedes-Benz C-Class получит технологии от флагманского S-Class, на базе которого построен роскошный Mercedes-Maybach.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Здоровье Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.

Хоккей ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».

Общество Роскомнадзор заблокировал российское информагентство Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту российского информагентства «Фергана».

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.

Политика WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Происшествия Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.

Культура Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".

Гаджеты Huawei разрабатывает процессор Kirin 1000 в 5 нанометров для Mate 40 Huawei разрабатывает Kirin 1000 с 5-нм платформой для использования в серии смартфонов Mate 40.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Энергетика Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.