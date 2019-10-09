Лига чемпионов

News.ruNews.ruБилялетдинов: «Локомотив» может набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что московская команда способна отобрать очки у «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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