Лига чемпионов
News.ruБилялетдинов: «Локомотив» может набрать очки в матче ЛЧ с «Атлетико»
|29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
|33′
|48′
Жоау Феликс
|58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
|62′
|77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
|80′
|82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|83′
|84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
|85′
|87′
Коке
Анхель Корреа
|41%
|Владение мячом
|59%
|76%
|Процент точных передач
|84%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|7
|8
|Отборы
|12
|12
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
19
Эдер
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
3
Идову
18
Коломейцев
23
Мариу
13
Облак
4
Арьяс
2
Хименес
18
Фелипе
12
Лоди
22
Эрмосо
5
Парти
8
Сауль
10
Корреа
11
Лемар
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что московская команда способна отобрать очки у «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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