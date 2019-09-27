РПЛ
Матч ТВРинат Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют за шесть очков»
Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» станет ключевым в осенней части сезона РПЛ. «Зенит» набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» отстает на три очка и четыре позиции.
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«Локомотив» – «Зенит»: бетторы и букмекеры сошлись во мнении относительно фаворита матча
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