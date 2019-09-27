РПЛ
Vprognoze.ruБилялетдинов назвал матч «Локомотива» и «Зенита» игрой за шесть очков
Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем поединке «железнодорожников» с «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.
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«Локомотив» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч РПЛ 28 сентября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 21:00
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Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
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Установлен убийца настоятеля Данилова монастыря Переславля-Залесского
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает «РИА Новости».
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Полномочный представитель президента России уже осмотрел ряд социальных объектов в столице региона.
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В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
В ведомстве пояснили, что к ответственности будут привлекаться курильщики, по чьей вине произошел пожар.
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Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
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Названы крупнейшие компании России
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Lenta.ru вчера в 02:52
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Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
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Ридус вчера в 09:27
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IPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4
Да, если говорить об iPhone XR и iPhone 11, то тут всё в порядке, так как в 2017 году подобной модели не было, а вот для iPhone X, iPhone XS и iPhone 11 Pro как раз имеет место отсутствие привычного изменения дизайна раз в два года.
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Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
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В Челябинске закрывается электродный завод
Рынок демпингуют китайские производители, поэтому завод в Челябинске был сначала остановлен, а до конца года он будет и вовсе закрыт.
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Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова
В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.
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Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
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Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
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NASA разрабатывает робота-трансформера для изучения спутника Сатурна
В будущем разработчики планируют увеличить их количество до 12 роботов, способных превратиться в плавательный зонд или команду исследователей пещер.
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В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС 25 сентября в 11:21
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Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
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Футбол
Футболист Павел Мамаев прилетел на переговоры с ФК «Ростов»
После выхода из колонии 31-летний скандально известный футболист, ранее игравший за ФК "Краснодар", вел переговоры со столичным футбольным клубом.
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Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
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Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
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Peterburg News 25 сентября в 18:58
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В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
Министр подчеркнул, что сейчас здоровью Кадырова ничто не угрожает.
Реальное время вчера в 15:03
Авто
В России отзовут 37 автомобилей Bentley Continental
Официальный представитель Bentley в России «Фольксваген Груп Рус» отзовет 37 автомобилей марки Bentley Continental из-за проблем с системой экстренных вызовов.
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В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48