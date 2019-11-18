Футбол
Наша версияБилялетдинов вспомнил о провале сборной России десятилетней давности
Бывший футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о провальном выступлении национальной команды в матче десятилетней давности. Он вспомнил о поражении, которое потерпела команда в матче против сборной Словении за право сыграть на ЧМ-2010.
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