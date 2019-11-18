Бывший футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о провальном выступлении национальной команды в матче десятилетней давности. Он вспомнил о поражении, которое потерпела команда в матче против сборной Словении за право сыграть на ЧМ-2010.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Общество Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию Как рассказали в Пенсионном фонде России «АиФ», в самом начале года повышения пенсий не стоит ждать получателям социальных выплат (для них индексация запланирована с апреля и на 7%), а также военных пенсий (у них индексация будет аж с 1 октября, на 4%).

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Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Происшествия В Индии погиб российский турист В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.

Происшествия Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.

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