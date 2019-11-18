Футбол
Наша версияБилялетдинов вспомнил о провале сборной России десятилетней давности
Бывший футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о провальном выступлении национальной команды в матче десятилетней давности. Он вспомнил о поражении, которое потерпела команда в матче против сборной Словении за право сыграть на ЧМ-2010.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:14, Вашингтон
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Общество
Стало известно, кому с 1 января не повысят пенсию
Как рассказали в Пенсионном фонде России «АиФ», в самом начале года повышения пенсий не стоит ждать получателям социальных выплат (для них индексация запланирована с апреля и на 7%), а также военных пенсий (у них индексация будет аж с 1 октября, на 4%).
Здоровье
Уволен российский врач, проводивший младенцам уникальные операции
Единственный в России врач-трансплонтолог, который более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов, уволен.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
Общество
В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России
Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Общество
Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ
Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Здоровье
О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Шоу-бизнес
Марии Кожевниковой приписывают четвертую беременность
Марии Кожевниковой приписывают четвертую беременность Поклонники считают, что Мария Кожевникова ждет ребенка.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Политика
Россияне оценили текущие отношения с США – ВЦИОМ
"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - свидетельствует опрос.
Происшествия
В Индии погиб российский турист
В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.
Фигурное катание
Евгения Медведева намерена тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Происшествия
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» передали региону
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.