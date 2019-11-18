Футбол
Наша версияБилялетдинов вспомнил о провале сборной России десятилетней давности
Бывший футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о провальном выступлении национальной команды в матче десятилетней давности. Он вспомнил о поражении, которое потерпела команда в матче против сборной Словении за право сыграть на ЧМ-2010.
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МВД Грузии направило спецназ к зданию парламента в Тбилиси
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
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Путин одобрил строительство моста через Лену
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
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Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
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Киселев назвал революционным законопроект о виноделии России
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
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В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни Максим Мамчур
В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни.
Хоккей
Текслер ответил на требование об отставке директора ХК «Трактор»
Глава региона недоволен текущими результатами "черно-белых" Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал адресованное ему открытое письмо, в котором болельщики ХК "Трактор" потребовали отправить в отставку директора клуба Бориса Видгофа.
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При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Украинские власти после передачи Киеву задержанных год назад в Керченском проливе военных кораблей могли бы вернуть арестованный крымский сейнер «Норд», заявил судовладелец, директор керченского кооператива «Колхоз имени 1 мая» Сергей Лесков.
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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
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Стадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области
Решение о передаче построенных к ЧМ-2018 стадионов в правительстве приняли еще летом 2018 года.
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Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.