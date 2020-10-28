"Био-тон" может купить терминалы на Волге Управляющая более 450 тыс. га земель компания "Био-тон" бывшего топ-менеджера Объединенной зерновой компании Эдуарда Зернина расширяет инфраструктуру.В источнике
Как следует из сообщения, норвежский военный ледокол, на борту которого находятся 55 офицеров и учёных, проходит в исключительной экономической зоне России по одной из трасс Северного морского пути, не имея никаких разрешений на присутствие в этих водах.
Опубликованная в Instagram фотография актрисы Дарьи Поверенновой спровоцировала бурное обсуждение в соцсетях на предмет внешности актрисы, Народной артистки РФ Веры Алентовой, также оказавшейся на снимке.
Самому патриарху принадлежат три квартиры: в "Доме на набережной" в Москве площадью 145 квадратных метров (70 млн рублей), на Николоямской улице в Москве площадью 38 квадратных метров (12 млн рублей) и на Большеохтинском проспекте в Петербурге площадью 83 квадратных метров (9 млн рублей).
Критерии отечественного ПО предложили уточнить В Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложили Минцифры разделить требования к разработчикам софта, претендующим на преференции при госзакупках и на сохранение льготы по НДС в рамках "налогового маневра" с 2021 года.
Ранее сообщалось, что 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, сообщает телеканал «Звезда».