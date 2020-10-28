В воды Северного морского пути вторгся норвежский военный корабль KV Svalbard

Как следует из сообщения, норвежский военный ледокол, на борту которого находятся 55 офицеров и учёных, проходит в исключительной экономической зоне России по одной из трасс Северного морского пути, не имея никаких разрешений на присутствие в этих водах.