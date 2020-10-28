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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Био-тон» может купить терминалы на Волге

Слухи и Факты
Коммерсантъ
"Био-тон" может купить терминалы на Волге Управляющая более 450 тыс. га земель компания "Био-тон" бывшего топ-менеджера Объединенной зерновой компании Эдуарда Зернина расширяет инфраструктуру.В источнике

В воды Северного морского пути вторгся норвежский военный корабль KV Svalbard

Как следует из сообщения, норвежский военный ледокол, на борту которого находятся 55 офицеров и учёных, проходит в исключительной экономической зоне России по одной из трасс Северного морского пути, не имея никаких разрешений на присутствие в этих водах.
Мой Брянсквчера в 06:49

Московские медики прибудут в Курган для помощи в лечении больных коронавирусом

Столичные специалисты окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19, а также практическую помощь больным, — говорится в сообщении.
ХИТ FM Курган27 октября в 05:52

У семьи патриарха Кирилла нашли недвижимость на 225 млн рублей

Самому патриарху принадлежат три квартиры: в "Доме на набережной" в Москве площадью 145 квадратных метров (70 млн рублей), на Николоямской улице в Москве площадью 38 квадратных метров (12 млн рублей) и на Большеохтинском проспекте в Петербурге площадью 83 квадратных метров (9 млн рублей).
Piter.tv00:20

Иностранный софт отведут от госзакупок

Критерии отечественного ПО предложили уточнить В Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложили Минцифры разделить требования к разработчикам софта, претендующим на преференции при госзакупках и на сохранение льготы по НДС в рамках "налогового маневра" с 2021 года.
Коммерсантъвчера в 18:01

В Саратове суд арестовал выбросившую своих детей из окна женщину

Ранее сообщалось, что 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, сообщает телеканал «Звезда».
Известиявчера в 12:10