Time (США): величайшие мифы о Второй мировой войне, о которых рассказал военный историк (Time)

Журнал TIME попросил старшего историка Национальногомузея Второй мировой войны Роба Ситино (Rob Citino), профессора военной истории и автора 10 книг, рассказать, на развенчание каких мифов он потратил больше всего времени и усилий.