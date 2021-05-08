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BioNTech решила продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле

Ранее главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли отказаться от покупки вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.В источнике
Lenta.ru
Общественная служба новостей
Центральная Служба Новостей
Московский Комсомолец

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BioNTech решила продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле

Lenta.ru17:30

Компания BioNTech снизит цену на свою вакцину при продаже бедным странам

REGNUM00:19

BioNTech захотела продавать бедным странам свою вакцину от COVID подешевле

Общественная служба новостей17:57

BioNTech приняла решение продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле

Центральная Служба Новостей01:23

BioNTech хочет предложить вакцину бедным странам по «не ориентированным на прибыль ценам»

ТАССвчера в 09:17
Интересное

Обломки ступени китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан

Отработавшая ступень ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B), которая вывела на орбиту модуль китайской станции, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном, большая часть обломков сгорела.
ТАСС23:54

Time (США): величайшие мифы о Второй мировой войне, о которых рассказал военный историк (Time)

Журнал TIME попросил старшего историка Национальногомузея Второй мировой войны Роба Ситино (Rob Citino), профессора военной истории и автора 10 книг, рассказать, на развенчание каких мифов он потратил больше всего времени и усилий.
ИноСМИ01:31

Посол Кубы в Китае припомнил США «равносильную геноциду» блокаду

Куба выступает против использования прав человека в качестве инструмента политических манипуляций, против двойных стандартов и политизации этого вопроса, заявил посол Кубы в Китае Карлос Перейра Эрнандес.
РИА Новости00:36

ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море

Американский крейсер Monterey изъял партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
РИА Новости19:16

На Сахалине парад Победы прошел без ограничений по COVID-19

Парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске без коронавирусных ограничений, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
РИА Новости01:35