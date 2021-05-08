BioNTech решила продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле
Ранее главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли отказаться от покупки вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.В источнике
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BioNTech захотела продавать бедным странам свою вакцину от COVID подешевле
Общественная служба новостей17:57
BioNTech приняла решение продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле
Центральная Служба Новостей01:23