Политика

РИА НовостиРИА НовостиБиограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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с чего всё началось

Биограф рассказал о самом характерном для Путина эпизоде из жизни

Политическая судьба Владимира Путина не имеет аналогов в советской и современной российской истории, а несколько эпизодов из жизни президента России характеризуют его наиболее точно, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости08:00

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Биограф рассказал, как Путин предлагал Европе создать альянс

РИА Новости08:50

Биограф: Путин всерьез предлагал Европе заключить союз

Комсомольская правда10:11

Биограф рассказал эпизод из жизни Путина, который точно его описывает

Life.ru09:52

Биограф рассказал о характеризующих Путина эпизодах из его жизни

News.ru09:02

Биограф рассказал, как Путин спас дочерей

Взгляд.ру08:54

Путин подослал друга к будущей жене, чтобы проверить верность

Московский Комсомолец08:27

Биограф Путина назвал самый характерный для президента случай из жизни

Lenta.ru10:29
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Происшествия

CBS: два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

ТАСС 13:35
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии

В ответ на непрекращающиеся атаки региональной ячейки «Хезболлы» против иракских баз, на которых располагаются участники операции «Непоколебимая решимость», США нанесли высокоточные оборонительные удары по пяти объектам движения.
Коммерсантъ 12:58
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко первым ударом

РБК 12:37
Общество

«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг

"Ростелеком" не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11:33
Политика

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Говорит Москва 10:59
Наука

Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи

Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
NewInform 27 декабря в 10:47
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Хоккей

Сборная Канады извинилась перед россиянами за своего капитана

После сегодняшнего матча против России на молодежном чемпионате мира Баррет Хейтон не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.
Российская газета 04:11
Общество

В Москве простились с народной артисткой России Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Сусанин 06:39
Общество

Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

Падение канатоходца в Тольятти попало на видео

Артист передвижного цирка сорвался с каната во время выступления в Тольятти, сообщает ГТРК Самара.
РИА Новости 04:02
Кино

Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты 27 декабря в 16:13
Происшествия

В квартире в Химках найдены тела двоих молодых людей

В квартире одного из жилых домов в подмосковных Химках вечером в воскресенье, 29 декабря, обнаружены тела двух молодых людей.
Вести.Ru 14:05
Футбол

Украинский футболист Яремчук: не поехал бы в «Зенит» и за €5 млн в год

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук заявил, что в любом случае отказался бы от предложения петербургского «Зенита».
RT на русском 14:09
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Футбол

«Ливерпуль» довел беспроигрышную серию на «Энфилде» до 50 матчей

Sports.ru 13:57
Общество

Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.
RT на русском 10:26
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов для льготников в ДФО

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за полного освоения лимита государственных субсидий.
RT на русском вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Андрей Разин пообещал засудить Малахова

Uznayvse.ru 27 декабря в 05:04
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика

Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках

Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Lenta.ru 08:58
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 27 декабря в 03:14
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл отказались принимать в канадском ресторане

Владелец канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении британского принца Гарри и его супругу Меган Маркл, которые проводят зимние праздники в Канаде, отдельно от королевской семьи.
Наша версия 04:04
Футбол

Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»

RT на русском 10:03
Гаджеты

Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT

Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
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Спорт

Вестберг обвинил Большунова в повреждении своей палки на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил Александра Большунова в том, что россиянин сломал ему палку во время четвертьфинального забега в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки "Тур де Ски".
РИА Новости 14:04
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
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В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 13:31
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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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