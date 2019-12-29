Политика
РИА НовостиБиограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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с чего всё началось
Политическая судьба Владимира Путина не имеет аналогов в советской и современной российской истории, а несколько эпизодов из жизни президента России характеризуют его наиболее точно, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.РИА Новости08:00
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