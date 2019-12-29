Президент РФ Владимир Путин 20 лет назад всерьез говорил о союзе с Европой, делал "великодушные предложения" о создании энергетического альянса, торгового валютного альянса, о диалоге в области политики безопасности, заявил немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

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