Политика
РИА НовостиБиограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Здоровье
В Пензе появится центр ядерной медицины
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Экономика
Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира
Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.
Политика
Козак рассказал об ответе на санкции США против «Северного потока-2»
Вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что ответ России на санкции против газопровода "Северный поток-2" будет взвешенным и адекватным.
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Происшествия
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 41
По меньшей мере 41 человек погиб в результате удара тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
Политика
Зеленский встретил в аэропорту освобожденных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту «Борисполь» самолет с украинцами, освобожденными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР.
Политика
В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года
Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Армия и оружие
В провинции Ракка турецкие военные атаковали сирийские позиции
Сообщается, что турецкие военные атаковали позиции сирийских военнослужащих, открыв по ним артиллерийский огонь, передает ТАСС.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Происшествия
Новая котельная горит в селе Восток
Пожар в селе Восток Поронайского района произошел сегодня утром, 30 декабря.
Политика
Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи
Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
Общество
Москвичей ждет предновогодняя метель
В предстоящий понедельник, 30 декабря, москвичей и гостей столицы ожидает настоящая метель, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Наука
Киты ловят рыбу с задержкой
Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.
Гаджеты
Подробные визуализации Huawei P40 Pro демонстрируют 5-модульную камеру
Появление визуализаций смартфонов грядущей серии Huawei P40 стало почти повседневным явлением.
Политика
Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии
Как сообщает телеканал "Россия-1", официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала давление со стороны властей Эстонии в отношении журналистов агентства "Sputnik Эстония".
Политика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов в финале проекта «План Б» остался холостяком
В финале проекта «План Б» стало известно о том, что 41-летний шоумен Тимур Батрутдинов остался холостяком.
Политика
Ким Чен Ын назвал меры по обеспечению суверенитета КНДР
Глава КНДР Ким Чен Ын назвал меры по обеспечению суверенитета республики, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Экономика
Услуги ЖКХ в России подорожают на 4% в 2020 году
В будущем году плата для граждан за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 4%, а повышение тарифов произойдет один раз, 1 июля, а не дважды, как в 2019 году.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в минувший уик-энд
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.