Политика
РИА НовостиБиограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оказалась в больнице
Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам
Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на обвинения Охлобыстина, сравнив его с быдлом
Модель Алёна Водонаева заявила, что Иван Охлобыстин напоминает ей "типичное быдло" из-за того, что тот назвал её проституткой.
Хоккей
Калиев: в матче с Россией на льду была война
Можно сказать, что на льду была война. Было много удалений, много задираний.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов: «Разин заставил сделать его крестным моего сына»
Музыкант подал в суд на Андрея Разина, который на протяжении нескольких лет не дает артисту спокойно гастролировать.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Здоровье
Количество случаев заболевания корью в Якутии увеличилось до 51
Количество случаев заболевания корью в Якутии увеличилось до 51, при этом 36 человек уже выздоровели.
Футбол
Морьентес: «Сердце подсказывает мне, что „Реал“ выиграет чемпионат Испании, но все зависит от Месси»
Бывший форвард «Реала» Фернандо Морьентес дал прогноз на победителя чемпионата Испании сезона-2019/20.
Гаджеты
Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip
Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Политика
Журналистам не позволили наблюдать за обменом пленными в Донбассе
Сотрудники СМИ не смогут наблюдать за обменом удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который состоится 29 декабря на контрольном пункте «Майорское» в районе Горловки.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Космос
Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни
Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Общество
Москвичей ждет предновогодняя метель
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Происшествия
Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года
Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.