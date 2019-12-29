Политика

РИА НовостиРИА НовостиБиограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которое состоялось в ходе обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, политическим решением.
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Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
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Прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы не означает продажи всех внесенных в него компаний, при этом перечень может и расшириться.
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Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
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Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

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Маск пообещал скоро запустить построенный для полета на Марс корабль

Миллиардер Илон Маск надеется, что первый запуск построенного для полета на Марс сверхтяжелого космического корабля Starship состоится «через 2-3 месяца».
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Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
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Один из водителей, во время движения по Дунайскому путепроводу в сторону Купчино, выбросил в окно гранату.
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Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ

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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
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Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
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«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии

Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
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Власти Индии хотят снабдить ВМС новыми подводными лодками.
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В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель

Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
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Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

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США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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