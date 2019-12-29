Политика
РИА НовостиБиограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии
Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Политика
Зеленский назвал освобождение бывших беркутовцев политическим решением
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», которое состоялось в ходе обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, политическим решением.
Транспорт
Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на Калининской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Экономика
В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией
Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Экономика
Число компаний в плане приватизации может измениться
Прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы не означает продажи всех внесенных в него компаний, при этом перечень может и расшириться.
Армия и оружие
Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот
Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Здоровье
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Нейробиолог из США разработал методику еженедельного голодания, названного прерывистым.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Происшествия
Девушки пожаловались на тайные съемки в раздевалках магазинов
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу
Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Космос
Маск пообещал скоро запустить построенный для полета на Марс корабль
Миллиардер Илон Маск надеется, что первый запуск построенного для полета на Марс сверхтяжелого космического корабля Starship состоится «через 2-3 месяца».
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Водитель выбросил гранату на Дунайском путепроводе
Один из водителей, во время движения по Дунайскому путепроводу в сторону Купчино, выбросил в окно гранату.
Кино
1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»
Авто
В Сети продемонстрировали модернизированную Chevrolet Niva
Независимые художники портала «Колеса.ru» продемонстрировали российским автолюбителям собственное видение того, как должен выглядеть модернизированный паркетник.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
В документе из четырех страниц польский премьер излагает взгляд Варшавы на события начала Второй Мировой войны и обвиняет современные российские власти в поддержке сталинизма.
Гаджеты
Опубликованы параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
Источник ASRock опубликовал ряд предполагаемых параметров будущей видеокарты.
Киберспорт
Первая часть Ведьмака установила новый рекорд по онлайну
28 декабря в первую часть Ведьмака в Steam одновременно играли более 11 тысяч пользователей.
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Происшествия
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы Fokker-100 авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у дома раввина в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшее в Нью-Йорке нападение у дома раввина. Об этом он написал в своем Twitter.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии
Футболисты "Манчестер Сити" на своем поле одержали победу над "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Индия планирует строительство 24 новых подлодок
Власти Индии хотят снабдить ВМС новыми подводными лодками.
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке
Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.