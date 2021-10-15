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Биолог Анча Баранова допустила возникновение COVID-19 из-за экспериментов с вирусом

Коронавирус мог возникнуть в ходе лабораторных экспериментов по созданию вакцины, предположила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.
URA.Ru
К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус.
РИА Новости
Вирусолог Анча Баранова рассказала, что возможные эксперименты могли проводить для создания вакцины, которая могла бы опередить вирус.
Телеканал 360°
Вирусолог подчеркнула, что на сегодняшний день для вакцин от коронавируса не стоит задача догнать мутации.
Общественная служба новостей

С чего всё началось

Биолог Баранова: часть экспертов допускает появление COVID-19 из-за эксперимента c вирусом
Некоторые эксперты считают, что подобные эксперименты могли привести к возникновению SARS-CoV-2.
Lenta.ru17:33

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