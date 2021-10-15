Коронавирус мог возникнуть в ходе лабораторных экспериментов по созданию вакцины, предположила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.
Следователи задержали в Чите 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки в поселке КСК, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, документ направлен в регионы для использования в клинической практике, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Одной из подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области оказалась трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону (вместо винтовки используется лук) 28-летняя Мария Корнеева.