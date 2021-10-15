«Известия»: банки вводят комиссию за перевод денег на карту другой кредитной организации

При переводе денег на карту другой организации банк расценивал операцию как "квази-кеш" (операции, приравниваемые банком к операциям с наличными денежными средствами) и списывал одним платежом большую сумму, чем переводил клиент.