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Биолог Анча Баранова допустила возникновение COVID-19 из-за экспериментов с вирусом

К возникновению SARS-CoV-2 могли привести эксперименты в лабораторных условиях, задачей которых было создание вакцины, способной "перегнать" вирус.
РИА Новости
Вирусолог Анча Баранова рассказала, что возможные эксперименты могли проводить для создания вакцины, которая могла бы опередить вирус.
Телеканал 360°
Вирусолог подчеркнула, что на сегодняшний день для вакцин от коронавируса не стоит задача догнать мутации.
Общественная служба новостей
КНР в свою очередь неоднократно отвергала теории о появлении COVID-19 в уханьской лаборатории.
РИА Новости

С чего всё началось

Биолог Баранова: часть экспертов допускает появление COVID-19 из-за эксперимента c вирусом
Некоторые эксперты считают, что подобные эксперименты могли привести к возникновению SARS-CoV-2.
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Вирусолог Анча Баранова допустила возникновение COVID-19 из-за экспериментов с вирусом
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