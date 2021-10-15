При переводе денег на карту другой организации банк расценивал операцию как "квази-кеш" (операции, приравниваемые банком к операциям с наличными денежными средствами) и списывал одним платежом большую сумму, чем переводил клиент.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские регионы принимают соответствующие ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19, введение локдауна является абсолютно нежелательным сценарием.
По словам члена совета директоров петербургской компании «Югрефтрансфлот» и куратора проекта создания арктического транспортного судна типа «Иван Папанин» Виктора Кота, планируется, что разрабатываемый компанией многоцелевой транспортный рефрижератор двойного назначения сможет нести на борту контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К».