Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ёлдаш
Ёлдаш

Биолог Анча Баранова поделилась о последствиях коронавируса для мужчин и женщин

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в своем интервью российскому журналисту на YouTube-канале RT, рассказала о последствиях перенесенного коронавируса для разных групп пациентов, где также сообщила о различных симптомах возникающих в организме, после перенесения инфекции среди мужчин и женщин.В источнике
Ёлдаш
Ридус
RZN.info
Вечерняя Москва
Московский Комсомолец
Mockva.ru
Life.ru
Общественная служба новостей
News.ru
Российская газета
Live24
Народные новости
Регион online
Северпост
Невские Новости
РИА Новости
Экономика сегодня
ПРАЙМ
Москва 24
Lenta.ru
RT на русском
Газета.Ru
Комсомольская правда
Аргументы недели
Телеканал 360°
NewInform
Известия
ФАН
ИА Красная Весна
RuNews24.ru
С чего всё началось
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале RT Россия
 рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19 для разных групп пациентов.
Подробнее о событии

Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин

РИА Новостивчера в 12:10

Биолог рассказал, кто тяжелее переносит последствия коронавируса

Телеканал 360°вчера в 11:12

Биолог рассказала о возможных последствиях COVID-19

Известиявчера в 10:25

Биолог назвала возможные последствия коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:40

Названы возможные последствия перенесенного коронавируса

Российская газетавчера в 10:40

Биолог назвала возможные последствия COVID-19

Комсомольская правдавчера в 11:10

Биолог рассказала о возможных последствиях коронавируса

RT на русскомвчера в 09:13
Интересное

Количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге снизилось на 27%

"Интенсивность распространения инфекции снижается, но полностью ее остановить и свести к минимуму вероятность возникновения третьей волны пандемии могут только массовая вакцинация и активное участие в ней горожан", — сообщили в координационном совете.
Экономика сегоднявчера в 04:27

Пушков раскритиковал Байдена, отказавшегося признать Крым российским

Как заявил сенатор Алексей Пушков, мнение, недавно озвученное новоиспеченным президентом США Джо Байденом и касающееся принадлежности Крыма, ни коим образом не способно повлиять на свершившийся исторический факт, так как весь мир знает о российской принадлежности полуострова.
ИнфоСМИвчера в 04:53

В «Векторе» заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от COVID-19

Исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих заявила, что высокий уровень антител не может быть гарантией эффективной защиты от коронавируса.
Газета.Ru18:40

В ОНК не подтвердили сообщения о местонахождении Навального

Член московской ОНК Ева Меркачева не смогла подтвердить РИА Новости данные об этапировании Алексея Навального в колонию во Владимирской области и отметила, что подтверждение от ФСИН может поступить лишь после того, как сам заключенный уведомит об этом родственников.
РИА Новостивчера в 11:09