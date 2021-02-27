Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в своем интервью российскому журналисту на YouTube-канале RT, рассказала о последствиях перенесенного коронавируса для разных групп пациентов, где также сообщила о различных симптомах возникающих в организме, после перенесения инфекции среди мужчин и женщин.

С чего всё началось Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в разговоре с журналистом Антоном Красовским на YouTube-канале RT Россия рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19 для разных групп пациентов. РИА Новости вчера в 12:10