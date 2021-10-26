Будьте в Плюсе

Биолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вируса

Коллективный иммунитет в России все еще не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.
Газета.Ru
Также в стране началось распространение штамма "дельта", который снизил эффективность вакцины.
Комсомольская правда
Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации.
News.ru
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 45,7%. Ревакцинация идёт медленно.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Биолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вируса
Известия02:01
Низкие темпы вакцинации мешают выработаться коллективному иммунитету
ФАН00:36
Биолог Анча Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости коронавируса
Комсомольская правда21:50
Биолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вируса
РИА Новости21:08
Самое цитируемое
Биолог Баранова объяснила, что коллективный иммунитет плохо формируется из-за изменчивости коронавируса
Телеканал 360°22:24
Биолог Баранова: коллективного иммунитета в России нет из-за низких темпов вакцинации
Lenta.ru22:08
Биолог Баранова рассказала о ситуации с коллективным иммунитетом в России
RT на русском00:16

Интересное