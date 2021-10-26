РИА НовостиБиолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вирусаКоллективный иммунитет в России все еще не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.Газета.RuТакже в стране началось распространение штамма "дельта", который снизил эффективность вакцины.Комсомольская правдаПолучается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации.News.ruУровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 45,7%. Ревакцинация идёт медленно.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьiReactoriReactorАлтапрессРЕН ТВФАНЦентральная Служба НовостейСлово и ДелоАктуальные НовостиНациональная служба новостейDaily StormОбласть 45NewInformТК ЗвездаНТВПолитика СегодняГазета.RuИА Красная ВеснаЮгополисLife.ruВечерняя МоскваПодробнее о событииБиолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вирусаИзвестия02:01Низкие темпы вакцинации мешают выработаться коллективному иммунитетуФАН00:36Биолог Анча Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости коронавирусаКомсомольская правда21:50Биолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вирусаРИА Новости21:08Самое цитируемоеБиолог Баранова объяснила, что коллективный иммунитет плохо формируется из-за изменчивости коронавирусаТелеканал 360°22:24Биолог Баранова: коллективного иммунитета в России нет из-за низких темпов вакцинацииLenta.ru22:08Биолог Баранова рассказала о ситуации с коллективным иммунитетом в РоссииRT на русском00:16Показать ещёОценить1,4KПоделиться