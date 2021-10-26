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Биолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вируса

В России до сих пор отсутствует коллективный иммунитет из-за низких темпов вакцинации и изменчивости коронавируса.
ТК Звезда
Прививка от коронавируса при очень высоком титре антител может отрицательно сказаться на способности организма сопротивляться COVID-19.
Газета.Ru
Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала РИА "Новости", что вакцинация иногда может негативно повлиять на способность организма сопротивляться ковиду.
Алтапресс
Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации.
News.ru

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Биолог Анча Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости коронавируса
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Биолог Баранова: прививка от COVID-19 при высоком титре антител вызывает обратный эффект
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Биолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вируса
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