Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала РИА "Новости", что вакцинация иногда может негативно повлиять на способность организма сопротивляться ковиду.
Компания «Келес Рус» реализовала в России 5 тысяч автомобилей Chevrolet массового сегмента, чьи продажи после почти пятилетнего перерыва возобновились в июне прошлого года – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова назвала россиянам причины, по которым им могут отказаться в получении QR-кода переболевшего коронавирусом даже при предоставлении положительного ПЦР-теста из платной клиники.